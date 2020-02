In Summe wird das Museum in Bjørvika im Stadtzentrum 13 Stockwerke zählen. Munchs Kunst wird in vier Dauerausstellungen gezeigt. Darüber hinaus werden in Wechselausstellungen sowohl renommierte norwegische und internationale Künstler als auch innovative zeitgenössische Künstler präsentiert.

Auch Konzerte, Literaturlesungen und andere kulturelle Veranstaltungen oder Mal-Workshops und Aktivitäten für Kinder sind angedacht. Ebenso wird das neue Museum Gastronomie sowie eine spektakuläre Aussicht aus dem 13. Stock bieten.

Dennoch Vorzeigeprojekt von FutureBuilt

Das Gebäude ist 58 Meter hoch bei einer Gesamtfläche von 26.313 m². Für den Bau wurden recyclierbarer Beton und wiederverwertbarer Stahl verwendet. Die Fassadenlösung des Munch Museums von Bollinger + Grohmann Ingenieure ermöglicht den Passivhausstandard. Die Konstruktion besteht aus einer einfach hinterlüfteten Schicht mit gewellten außenliegenden, gelochten Aluminiumschreiben.