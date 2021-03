Luxus in a Nutshell

Anstatt sich aber irgendwelchen komplexen Planungsexperimenten hinzugeben, zogen die zwei Architekten ihren kreativen Prozess umgekehrt von der einfachen Seite auf. Sie entsannen sich uralter Zeltbauweisen!

Hängendes Holzdach

Die Logik dahinter: Um auf kleiner Fläche möglichst viel Lebensraum, Luxus aber eben auch Natürlichkeit unterzubringen, gilt es möglichst wenig Raum für den Bau von Mauern zu verschwenden. Also etablierten die findigen Planer eine ausgefeilte Dachschalenkonstruktion, die sich optisch und auch statisch wie der Baldachin eines Zelts verhält.

Die hölzerne Konstruktion „hängt“ förmlich an einem imposanten Betonschornstein, der somit auch das Zentralgestirn des YEZO Retreats bildet. Das Dach umfließt also zeltartig aber natürlich massiver als jeder Stoff die Feuerstelle des Hauses. Genau so wie die Zeltidee, ist auch dieser Aspekt als archaischer Link in der Menschheitsgeschichte zu verstehen.