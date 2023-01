Liebes Land im Metaverse

Eines davon ist Zaha Hadid Architects (ZHA). Das britische Studio hat das Liberland Metaverse geschaffen, eine virtuelle Stadt in dem Mikrostaat. Das in der Realität brachliegende Areal wird dadurch mit Leben erfüllt; mit dem Leben vieler glücklicher Menschen. Ein liebes Land sozusagen, ganz, wie sich sein Gründer das wünscht. Ein Land, in dem man mit Kryptowährungen Grundstücke kaufen und Unternehmen gründen sowie als Avatar durch die Straßen gehen und Gebäude betreten kann.

Kurvenreiche Cyber-City

Das Liberland Metaverse ist laut den Betreibern „als virtueller Knotenpunkt für Zusammenarbeit und Networking innerhalb der Krypto-Industrie“ gedacht. Dass Vít Jedlička dieser überaus zugetan ist, drückt sich unter anderem in der „offiziellen“ Währung Liberlands aus: Bitcoin.

https://youtu.be/vGb7HW6hm80

Über die Plattform Mytaverse bekommt man Zugang zum virtuellen Design und kann die von ZHA entworfenen Architektur besichtigen. Auch in der virtuellen Welt bleibt das Büro dabei seinem typischen Stil treu. Die „cyber-urbane“ Stadt besteht aus kurvenreichen, geschwungenen Gebäuden; Kanten und Ecken haben Seltenheitswert. Was in der realen Welt allerdings nicht möglich ist: Es gibt Elemente im Liberland Metaverse, die der Schwerkraft trotzen und schwebend errichtet wurden.

Krypto-Knotenpunkt

Das Herz der Stadt ist das Rathaus. Eine begehbare Terrasse führt um das, aus drei elliptischen Elementen bestehende Gebäude, im Inneren befindet sich ebenerdig der große, nach allen Seiten offene Sitzungssaal. Die gewaltige Liberland-Flagge an der Wand darf samt Wappen und Staatsmotto hier nicht fehlen.