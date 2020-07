Leiden „entstaubt“ die Meelfabriek

Das schönste Bauwerk macht nicht froh, wenn man es nicht mehr nützen kann. So kam es, dass Leidens 1988 stillgelegter Meelfabriek sogar schon mal der Abbruch drohte. Obwohl zur Gründungszeit 1884 als hochmodern bejubelt, bis in die 1970er Jahre stetig ausgebaut und insgesamt architektonisch einzigartig. Zum Glück wurde die einst stolze Getreidemühle Ende der 1990er vom Projektentwickler Ab van der Wiel gekauft und 2000 unter Denkmalschutz gestellt. Damit blieb die Meelfabriek zwar von Abrissbirnen verschont. Doch es sollte dauern, bis sich der Traum von neuem Leben in den alten Mauern seiner Erfüllung nähern durfte.

Neues Leben fürs Industriedenkmal

Erst wurde der Schweizer Architekt Peter Zumthor beauftragt, einen Masterplan für die neue Nutzung der Meelfabriek zu konzipieren. 2014 kam das Büro David Chipperfield Architects zum Zug. Die Umsetzung beider Konzepte blieb jedoch aus. Das wegen seiner Bedeutung fürs industrielle Erbe der Niederlande als nationales Denkmal geachtete Areal in Zentrumsnähe blieb unzugänglich und ungenützt. Ein Dämmerzustand, der jetzt ein Ende haben soll: Das Pariser Studio Akkerhuis verwandelt die Anlage inein modernes Stadtquartier.