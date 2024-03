Kultur hinter Gittern

Auch, wenn man es – gerade in Zeiten wie diesen – immer wieder mal hört: Nur selten war früher tatsächlich "alles besser". Sehr selten. So hat sich in aufgeklärten, humanitären Gesellschaften beispielsweise der Strafvollzug in den letzten Jahrzehnten radikal gewandelt. Weg von Isolation und Bestrafungsgedanken, hin zu Betreuung und Resozialisierung.

Damit einhergehend wurden überall auf der Welt zahlreiche Haftanstalten obsolet. Sie waren schlicht zu alt, zu unmodern, zu inhuman. Und so erfahren Gefängnisse nicht selten eine neue Nutzung, nachdem sie für ihren ursprünglichen Zweck nicht mehr gebraucht werden. Sie beherbergen dann Ausstellungen, werden zu Touristenattraktionen oder sogar zu Hotels mit einem, nun ja, ganz speziellen Flair.