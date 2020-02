Konkurrenz für den Central Park

8 Milliarden Euro Gesamtinvestition

Die Gesamtinvestitionskosten des Projekts werden für die nächsten 25 Jahre auf 8 Milliarden Euro geschätzt. Imposante Ausmaße für ein Land, das Anfang 2010 nur knapp an der Pleite vorbeigeschrammt ist. Damals, kurze Zeit nach Ausbruch der globalen Finanzkrise Anfang 2008, hatten sich die Schulden auf 350 Milliarden Euro aufsummiert – fast doppelt so viel wie der Wert aller Waren und Dienstleistungen, die alle Griechen in einem Jahr erzeugen.

Naturgemäß bestand hohes Interesse, Gelder durch internationale Ausschreibungen in die leeren Kassen hinein zu spülen – was sich damals aber als nicht so einfach erwies. Schließlich unterzeichnete 2014 der an der Börse Athen notierte Entwickler Lamda Development eine Vereinbarung mit dem griechischen Staat.