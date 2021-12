Klimaneutral und leistbar

Für das neue Stadtviertel am Zürcher Bahnhof Regensdorf-Watt wurde jahrelang geplant und getüftelt. In einem sogenannten Charrette-Verfahren berieten über 100 interdisziplinäre Experten, wie das Gewerbegebiet am Rande der Schweizer Metropole am besten zum Leben erweckt wird. Schließlich entstand ein städtebaulicher Entwurf mit sieben unterschiedlichen Gebäuden, darunter zwei Hochhäusern.

Bezahlbarer Wohnraum als Investorenprojekt

Das Konzept ist ambitioniert. Zwhatt soll ein Viertel werden, das möglichst vielfältige Lebens- und Arbeitsformen zulässt. Zugleich soll ein urbaner Prototyp entstehen, der den ökologischen Anforderungen unserer Zeit gerecht wird. Unter den rund 600 geplanten Mietwohnungen wird es Micro-Living in eineinhalb Zimmern ebenso geben wie Lofts über zwei Etagen und Wohnungen für größere Familien. Dabei steht die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum im Vordergrund.