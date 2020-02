James Bond und der Stein des Waldes

Tatsächlich muss man einräumen, dass der belgische Star-Architekt Dirk De Meyer beim Bau dieser Villa wirklich versuchte, diese unsichtbar zu machen. Wenn auch aus gänzlich anderen Motiven, als die Gerüchteküche wissen will. „Uns war es ein Anliegen, keinen Fremdkörper in den idyllischen Wald zu pflanzen, sondern ein Objekt, das sich möglichst integriert“, erklärt er.

Der Stein des Waldes

Ein Unterfangen, das bei einem Haus mit einer Grundfläche von 190 Quadratmetern kein leichtes ist. Doch die Lösung war am Ende zwar unaufregend in der Arbeit, jedoch spektakulär in ihrer Wirkung: Drei unterschiedliche Arten von Muschelkalksteinplatten wurden abwechselnd an der Fassade aufgezogen. So imitiert die Hausfront das Spiel des durch die Laubbäume brechenden Lichts. Und so ruht das Gebäude nun an seinem Platz, wie ein großer Fels, der schon immer hier gelegen haben muss.