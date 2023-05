In die Natur eingerückt

Vom Gästehaus zum Hotel

Das Hotel Pfösl war das traditionsreichste Haus am Platz. Schon in der ersten Hälfte der 1950er-Jahre hatte Anton Zelger, der Großvater der heutigen Besitzer, den ehemaligen Bauernhof in ein Gasthaus umgewandelt. Auch ein paar Zimmer für den aufkommenden Tourismus kamen hinzu. Das Geschäft florierte, immer wieder wurde an- und zugebaut. Die Expansion hatte ihre Spuren hinterlassen, das Hotel allerdings massive seine architektonische Identität verloren. Das Haupthaus wirkte neben den diversen An- und Zubauten sogar etwas unscheinbar. Da entschloss sich die neue Besitzergeneration zu einem radikalen Schnitt.

Brigitte und Eva Zelger übernahmen 2007 das Hotel von ihren Eltern, Herta und Luis. Unter deren Führung hatte es der Betrieb immerhin in die Vier-Sterne-Kategorie geschafft. Dennoch stellte sich immer öfter die Frage, in welche Richtung es weiter gehen sollte. Der Anspruch der Gäste hatte sich verändert. Der Tourismus generell lief unter neuen Vorzeichen.