Im Dienst der biologischen Vielfalt

Die Organisation, die sich ursprünglich nur im Gebiet des britischen Commonwealth engagiert hat (der ursprüngliche Name war Commonwealth Agricultural Bureaux) ist weltweit in 49 Ländern aktiv. Zu ihren Aufgaben zählt nicht zuletzt eine Analyse nachhaltiger Anbaumethoden, die drohenden Ernteverlusten – speziell für Kleinbauern in gefährdeten Regionen – entgegenwirken sollen. „Dank der Anwendung digitaler und mobiler Technologien“, heißt es dazu bei CABI, „verwandeln wir Daten in praktisch anwendbares Wissen.“

Hinein in die große, weite Welt

Die Geschichte von Scott Brownrigg beginnt zur gleichen Zeit wie jene von CABI. Annesley Harold Brownrigg gewann ab 1910 eine Reihe von Architekturwettbewerben; nach seiner Militärzeit baute er ab 1918 gemeinsam mit einem Kollegen ein Büro in Guildford im Südosten Englands auf, das sich auf die Planung von Industrie-, Gewerbe-, Bildungs- und Freizeitprojekten konzentrierte.

Heute liegt die Zentrale von Scott Brownrigg (der Zusatz Scott geht auf Duncan Scott zurück, der 1958 zum Namenspartner wurde) in London. Neben dem traditionellen Stammsitz in der 70.000-Einwohner-Stadt Guildford gibt es Niederlassungen in Cardiff, Edinburgh, Amsterdam, New York, Singapur und Hongkong. Zu den bekanntesten und meistgenutzten Bauwerken des Architekturbüros zählen Terminal 4 am Flughafen London Heathrow und die Zentrale der BBC.

Schutz für das Schöne

Beim CABI-Headquarter ging es – noch stärker als bei großstädtischen Bauvorhaben – um die Einbindung des Gebäudes in die Landschaft. Denn Wallingford (wo dereinst Krimi-Legende Agatha Christie starb) und Umgebung gelten als „Gebiet von außerordentlicher natürlicher Schönheit“. In England, Wales und Nordirland werden Gegenden als „Area of Outstanding Natural Beauty“ (AONB) bezeichnet, die – ähnlich wie Nationalparks – unter besonderen Schutz gestellt werden