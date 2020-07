Homeoffice zum Mitnehmen

Es sieht ein bisschen so aus, als hätte man einen ziemlich asymmetrischen Würfel ziemlich ziellos in die Landschaft gepfeffert. Und da liegt er nun. Wartet darauf, wieder aufgegriffen und an einen anderen Ort gewürfelt zu werden.

Eines gleich vorweg: Genau das wollten die Designer von Koto mit ihrer „Work Space Cabin“ auch erreichen!

Was ist modulare Architektur?

Tatsächlich haben die renommierten britischen Designer den aktuellen Homeoffice-Zeitgeist aufgegriffen und aus ihrer eigenen Studio-DNA eine wirklich interessante Lösung entwickelt. Schließlich hat sich das Büro seit jeher der Entwicklung möglichst nachhaltiger und kleiner, aber doch wohnlicher Lebensräume verschrieben. Selbst bezeichnen sie ihre Arbeit als modulare Architektur.