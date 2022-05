Grüner Luxus in Mexiko

Auch im Inneren der Villen erwartet die Gäste liebevoll inszeniertes Mexiko-Flair. Zum Beispiel in Form handgefertigter Textilien eines lokalen Handwerksunternehmens: „Colorindio“ ist darauf bedacht, Geschichten alter mexikanischer Kulturen in seine Stoffe einzuweben. Die mexikanische Firma Nouvel indes gilt seit über 25 Jahren als Pionier in Design und Produktion von mundgeblasenem Glas. Von One&Only Mandarina beauftragt, fertigten ihre Mitarbeiter Vasen fürs Resort.

Lokale Handwerkskunst

Zeitgenössische Messing- und Kupferdekorationen des mexikanischen Designers Detaller zieren die Innenräume. Und handverlesene Details holen landestypischen Lifestyle in die Villen. Ein hübsches Beispiel sind tönerne Tee-Sets, die an bei Ausgrabungen in der Region entdeckte Stücke aus von Ureinwohnern verwendetem Primärmaterial erinnern. In einigen der Residenzen gibt’s obendrein große Kaffeetafeln aus lokalem Ton.