„Glücksinsel“ für Amsterdam

Namen und Konzepte der sechs Hauptgebäude des Amstel Design District entsprechen exakt den Vorstellungen des Auftraggebers Connecting Concepts. Denn sie stehen für das, was der Komplex demnach fördern und repräsentieren soll: Design-Kunst.

Zielgerichtete Konstruktionen

So wird etwa „The Dream“ beste Bedingungen für Designer und Entwickler bieten, weil „jeder Entwurfs- und Entwicklungsprozess mit einem Traum beginnt“. Das Gebäude namens „The Energy“ hingegen soll mit allem aufwarten, was das körperliche Wohlbefinden fördert. Also mit Fitnessstudio, Fitness- und Wellness-Möglichkeiten aller Art.