Fixstern für alle Astronomiebegeisterten

Bittet man Menschen ein Sternbild zu nennen, so liegen die Chancen gut, dass Orion genannt wird. Dieses markante Sternbild liegt am Himmelsäquator, weshalb es weltweit Mitte Dezember gut zu sehen ist – dann nämlich befindet sich die Sonne auf der Gegenseite des Sternenhimmels.

Warum elliptisch? Fest steht: Die Planeten bewegen sich auf einer leicht elliptischen Bahn um die Sonne. Und die Sterne? Diese Gaskugeln sehr hoher Temperatur, die laufend Energie und Materie in Form von Plasma und elektromagnetischer Strahlung in den Raum abgeben, scheinen doch irgendwie fix am Himmelsgewölbe zu sein. Deswegen gibt es doch die Einteilung in Fix- und Wandelsterne.

Diese frühere Unterscheidung ist freilich längst widerlegt: Die als Lichtpunkte erscheinenden Sterne bewegen sich gegeneinander. Doch diese Bewegung ist auf Grund der großen Entfernung mit dem bloßen Auge nicht erkennbar: Der Stern mit der größten Eigenbewegung, Barnards Pfeilstern, verändert laut Astronomen seine Position in circa 180 Jahren nur um einen Vollmonddurchmesser.

Orionis: Bemerkenswerter Standort

Das Orionis in Douai vollzieht zwar keine Eigenbewegung, verfügt aber über eine interessante Lage: Das Planetarium hat seinen Standort zwischen dem angrenzenden Fluss Scarpe, dem archäologischen Museum Arkéos und einem nahe gelegenen Wohnkomplex – fast so, als hätten alle Planer und Projektbeteiligte diese Elemente harmonisch verbinden wollen.