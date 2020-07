Ein Versteck für überall

Das deutsche Wort „heimelig“ wird vom Duden so beschrieben: „Eine behagliche, gemütliche, wohlige Atmosphäre verbreitend.“ Ein Ort also, an dem man sich wohlfühlt.

Und der kann im Grunde überall sein. Zuhause. Am Meer. Oder eben auf den Bergen. Dort jedenfalls sind uns „heimelige“ Herbergen seit jeher ein Begriff. Schließlich assoziieren wir mit Berghütten gern einen schlichten, aus Holz gezimmerten Verschlag. Einen offenen Kamin. Den Geruch von Moos und Lehm. Heimelig ist es in so einer Berghütte. Da sind wir uns vermutlich einig.

Berghütte als heimelige Assoziation

Eben von diesen Assoziationen ließen sich nun die beiden italienischen Architekten Massimo Gnocchi und Paola Danesi inspirieren. Und entwarfen nach alten Vorbildern eine moderne Berghütte, die es nicht nur in sich hat. Dazu nämlich später.