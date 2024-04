Ein neuer Star in Hollywood

An der Adresse 6061 West Sunset Boulevard, einen Steinwurf vom historischen Gebäude der Warner Brothers Studios entfernt, befindet sich aktuell keine Sehenswürdigkeit. Hier steht ein eher unscheinbares, dreistöckiges Betongebäude mit einer markanten Glasfassade. Das soll sich aber ändern. Denn hier soll ein Büroturm nach den Plänen von Foster + Partners entstehen, der den bezeichnenden Namen The Star trägt. Mit seiner markanten, zylindrischen Form soll es zu einem neuen Wahrzeichen werden. Dieses soll auf 22 Stockwerken mehr als 525.000 Quadratmeter Platz für Hollywoods Kreativwirtschaft bieten. Kostenpunkt: Rund eine Milliarde Dollar.

Hollywood. Es gibt wohl keinen anderen Stadtteil, der weltweit bekannter ist als dieser Bezirk von Los Angeles – das Epizentrum der Unterhaltungsindustrie. Neben der eigentlichen „Traumfabrik“ hat Hollywood auch einiges an Wahrzeichen zu bieten, die das Stadtbild prägen: das Grauman’s Chinese Theatre und der Hollywood Boulevard, das Capitol Records Building, das Hollywood Sign in den Hollywood Hills.

Wir haben mit führenden Vertretern der Kreativ- und Technologiebranche zusammengearbeitet, um The Star zu einem Projekt umzugestalten, das sich perfekt in das urbane Gefüge Hollywoods einfügt und gleichzeitig den sich wandelnden Arbeitsplatz widerspiegelt.

Der Entwurf ersetzt einen Vorschlag von MAD Architects aus dem Jahr 2019, der eine Seilbahn um das Gebäude vorsah. Dieser wurde aber zum Teil aus Rücksicht auf die Anwohner verworfen. "Wir haben mit führenden Vertretern der Kreativ- und Technologiebranche zusammengearbeitet, um The Star zu einem Projekt umzugestalten, das sich perfekt in das urbane Gefüge Hollywoods einfügt und gleichzeitig den sich wandelnden Arbeitsplatz widerspiegelt", so Maggie Miracle, Geschäftsführerin von The Star LLC , die das Projekt als Immobilienentwicklerin umsetzt.

Hollywoods Leerstand

Wie in vielen anderen Städten hat auch der Gewerbeimmobilienmarkt von L.A. zu kämpfen. Nach Angaben des Immobilienmaklers CBRE standen im vierten Quartal 2023 22,7 Prozent der Büroflächen in Hollywood leer – eine gesunde Leerstandsquote läge bei rund 10 Prozent. The Star kommt also zu einer spannenden Zeit, wenn auch der erste Spatenstich erst 2026 erfolgen wird. "Diese sehr gut ausgestatteten Bürogebäude erzielen die höchsten Mieten auf dem Hollywood-Markt und gehören zu den größten Abschlüssen der letzten neun Monate", so Petra Durnin, Leiterin der Marktanalyse bei Raise Commercial Real Estate, die nicht an dem Star-Projekt beteiligt ist.

Das Ziel ist es, ein markantes Gebäude zu schaffen, das ein Synonym für jene Bilder ist, die Hollywood stets hervorruft: Innovation, Kreativität, Fantasie und Vorstellungskraft. Die Genehmigung der Stadt wurde allerdings noch nicht erteil. Davon möchten die Projektverantwortlichen sich aber nicht entmutigen lassen; der Erstbezug ist für 2029 geplant. Man darf gespannt sein, welche Stars in The Star ein uns aus gehen werden.

Text: Resi Reiner Bilder: Foster + Partners

