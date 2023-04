Ein Kokon im Beton

Die Vision

Erst Ende des Jahres 2022 fand der Umzug in die Räumlichkeiten statt. Das Ikoyi beeindruckt seitdem nicht nur gastronomisch, sondern auch architektonisch. Kein Wunder, wurde das Interieur doch vom dänischen Architekten David Thulstrup entworfen, der bereits das Michelin-Restaurant Noma in Kopenhagen eingerichtet hat.

Gerade, weil der Betonbau in 180 The Strand so kühl und unaufgeregt wirkt, war die Einrichtung für den Designer eine spannende Herausforderung. Seine Vision: Das Restaurant und sein Interieur sollten den Brutalismus des Gebäudes aufgreifen, aber trotzdem ein Gefühl von Wärme ausstrahlen.

"Für mich geht es hier sehr stark um den Ortssinn, denn wir sind in einem Brutalisten-Gebäude im pulsierenden Herzen Londons, einer multikulturellen Stadt, in einem Restaurant mit einer hochentwickelten Küche, die auf britischer Saisonalität und intensiven Gewürzen basiert", erklärt Thulstrup. "Diese Intensität, Wärme und kulturelle Ambiguität waren die treibende Kraft der Inspiration", so der Architekt.