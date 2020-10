Dreifachsieg für Zaha Hadid

Wenn man die Architektur-Brille aufsetzt und so die vergangenen Monate Revue passieren lässt, erscheint die Entscheidung der hochkarätigen Jury des „The Plan Awards 2020“ mehr als nur logisch: Kein ein anderes Architektur-Studio hat in den vergangenen zwölf Monaten so viele spektakuläre Projekte fertiggestellt, wie Zaha Hadid Architects.

Zaha Hadid als Realisierungs-Kaiser

Zwar haben gewiss einige andere Größen wie etwa BIG von Bjarke Ingels mit mächtig vielen Avisos von sich hören lassen, aber die meisten dieser spektakulären Projekte werden erst in mehr oder weniger naher Zukunft auch tatsächlich unseren Planeten zieren. Ganz im Gegensatz zu den architektonischen Ikonen aus dem Hause Hadid.

Und so darf sich Studio-Chef Patrik Schumacher mit seinem Team gleich über drei Goldmedaillen bei den „The Plan Awards 2020“ freuen.

Das ist "The Plan Award"

Einem Preis, der 2016 vom italienischen Magazin „The Plan“ mit der Idee ins Leben gerufen wurde, den Diskurs und die Debatte über globale Design- und Planungsthemen zu fördern. Und weil es gelang, viele internationale Größen als Juroren zu gewinnen, ist der Award längst von internationaler Bedeutung.

Abräumer namens Hadid

Aber kommen wir zurück zur aktuellen Ausgabe der „The Plan Awards“ und dem Abräumerstudio „Zaha Hadid Architects“ (ZHA). Tatsächlich konnte man vor allem die besonders relevante Kategorie „Büro & Business“ mit dem gigantischen Leeza SOHO-Tower in Peking für sich entscheiden. In der Rubrik „Transport“ ist es der ebenfalls in Peking errichtete Beijing Daxing International Airport und das Al Janoub Stadion in Katar sorgte in der Sparte „Sport & Freizeit“ für Jubel. Wir haben die drei Projekte etwas genauer unter die Lupe genommen: