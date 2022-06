„Diversität macht Unternehmen erfolgreicher“

Wentner: Österreich und Deutschland sind auf diesem Feld total rückständig. Das beginnt bei der Betreuung von Kleinkindern und geht hin bis zum Schulabschluß im 18. Lebensjahr. Haben wir Ganztagsschulen in Österreich? Nein! In manchen skandinavischen Ländern gehen die Kinder zu Schuljahresbeginn mit der Schultasche in die Schule – und nehmen diese dann das ganze Schuljahr über nie wieder mit nach Hause, weil alles Schulische in der Schule erledigt wird. In Deutschland und Österreich sind Kinder und Vollzeitberufstätigkeit nur schwer miteinander zu vereinbaren. Und Teilzeit wiederum ist für Frauen die Karrierefalle schlechthin. Die politischen Rahmenbedingungen sind eine Katastrophe. Ich würde zum Beispiel die Karenzzeit neu regeln und festlegen, dass die volle Karenzzeit nur dann möglich ist, wenn der Mann die Hälfte davon nimmt.

Maly: Es ist noch immer nicht bei vielen Unternehmen angekommen, dass es bereits nachgewiesen ist, dass die Kombination von Frau und Mann wesentlich zum Unternehmenserfolg beiträgt, schon allein aufgrund der unterschiedlichen Persönlichkeiten und Verhaltensmuster, die Frauen und Männer mit sich bringen. Ich versuche immer darauf zu achten, dass eine gute Balance in den Teams hergestellt wird.

Wentner: In Gruppen von Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund – und das Geschlecht ist nun einmal ein starkes Unterscheidungsmerkmal – wird etwa besser zugehört, weil man neugierig ist.

Moderation: Karl Abentheuer Fotos: Philipp Horak, Supersusi

