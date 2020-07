Die „symbiotischen“ Türme von Dubai

Was Motlib in zwei bis drei Jahren Bauzeit in DubaisJumeirah Gardens setzen will, verfolgt ein großes Ziel: Umwelt, Mensch und Design sollen zur lebenswerten Einheit zusammengeführt werden. Und zwar durch Wolkenkratzer, die das lokale Klima punktgenau berücksichtigen. So, dass sie Menschen besten Lebensraum bieten, ohne der Natur zu schaden.

Kurzum: Architektur zum Vorteil aller „Beteiligten“. Eine Symbiose, die durch das Design der Türme obendrein zum faszinierenden Gebäude-Ensemble geraten soll.

Vorbild Natur

Inspiriert wurde der Entwurfvon erodierten Gesteinsmustern in natürlichen Systemen und in Dubais Wüstenoase. AmorphouStudios Plan für die neue Mixed-Use-Anlage basiert unter anderem auf lokalen Umweltdaten. Naturlandschaft und öffentliche Zonen wurden fein aufeinander abgestimmt.

Obwohl die Renderings wie Science Fiction Filmkulissen wirken: Sie versprechen „grüne“ Lebensqualität und hohe Umwelt-Standards.