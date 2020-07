Die Renaissance des Baustoffs Stroh

Auch der traditionelle Baustoff Stroh wird wieder entdeckt, zumal sich die Bautechniken weiterentwickelt haben. Stroh weise laut Bauexperten gerade auch für den modernen Hausbau vielfältige Vorzüge auf: behagliches und gesundes Raumklima, baubiologische und ökologische Vorteile. In Kombination mit Lehm kommen die Vorzüge der Dämmung mit Stroh besonders gut zur Geltung, wird etwa die Architektin Margareta Schwarz auf der Webseite www.energieleben.at zitiert: „Stroh und Lehm lieben sich. Das Stroh sorgt für Wärme und der Lehm für die Kühle“.

Feuerbeständig

Häuser mit Strohballen als Grundsubstanz sind keine Seltenheit. „Stroh ist als zertifiziertes Baumaterial seit 2010 behördlich zugelassen und wird als Baumaterial der offiziellen Baustoffliste geführt”, heißt es bei der niederösterreichischen SonnenKlee GmbH. Außerdem könne man für Stroh als geprüftem ökologischem Dämmstoff mit der Österreichischen/Europäischen Technischen Zulassung Wohnbauförderung beantragen.

„Die tiefsitzenden Vorurteilebezüglich der Brandgefahren von Stroh sind längst widerlegt. Durchdie starke Pressung und Kompression des Strohs mit entsprechendemWandaufbau wird sogar Brandschutzklasse F90 und mehr erreicht, dasheißt eine Mindestfeuerwiderstandszeit von 90 Minuten istgewährleistet”, so die Experten bei SonnenKlee. Abgesehen von dermechanischen Pressung der Strohballen seien zum Schutz des Strohs vorUngeziefer und Feuchte keine weiteren Maßnahmen oder schädlichenZusatzstoffe notwendig.

Günstig, nachwachsend und langlebig

Strohballen werden im Aufbau wie Ziegel eingesetzt. Laut www.unserstrohhaus.at gibt es drei Bauvarianten: Die lasttragende Bauweise mit Wandstärken von 90 bis 130 cm, die Holzriegelkonstruktion mit ganzen Strohballen (Wandstärke 44-59 cm) und die jüngeren Varianten, Holzriegelkonstruktionen mit einblasfähigem Baustroh und Wandstärken von nur 24 bis 44 cm.

Das regionale Material ist nahezu unbegrenzt verfügbar. Im DIY-Verfahren lässt sich damit einiges an Baukosten sparen. Auch haben in Strohballenbauweise errichtete Häuser eine vergleichsweise lange Lebensdauer. Bauexperten führen gern das 1903 in Nebraska erbaute Haus Burke an, das älteste selbsttragende Strohballenhaus der Welt, das heute noch in seiner vollen Pracht stehe. Und die Kompostierbarkeit ist nahezu gänzlich gegeben.

Neues Verfahren

Stroh wird gern auch in Plattenform im Innenausbau verwendet. Die deutsche Strohplattenwerk Müritz GmbH hat ein neues Verfahren entwickelt, das die Strohplatte zu einem „vollökologisch und komplett biologisch abbaubaren” Produkt mache, bei dem weder schädliche Bindemittel, noch Klebemittel zur Anwendung gelangen. Man habe eine eigens entwickelte Substanz auf Mineralbasis entwickelt („LOS-ADD”), die die herkömmlichen, teils giftigen Chemikalien ersetze. Dies sei einer von vielen Gründen, warum die Strohplatte aus Müritz nicht brennbar sei, heißt es.