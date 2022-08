Die erste schwimmende Stadt der Welt

Bis zu 20.000 Einwohner könnten künftig auf der Maldives Floating City wohnen. Laut Medienberichten werde jedes Haus 100 Quadratmeter groß sein und über einen Steg an der Vorderseite sowie eine Terrasse auf dem Dach verfügen. Die Preise dürften sich ab 250.000 US-Dollar aufwärts bewegen.

Autofreie „Bootsgemeinschaft“

Die lokale Kultur und Geschichte der Seefahrernation sei von der engen Beziehung zum Meer geprägt, vom Leben auf dem Wasser. Die Stadt habe etwas vom Charakter einer Bootsgemeinschaft, die die Kanäle als Hauptinfrastruktur für Logistik und Gateways nutzt und so die Bewegungen an Land auf Fuß- und Radwege auf natürlichen, weißen Sandstraßen reduziert. Es sind keine Autos erlaubt, nur Fahrräder und lärmfreie Elektro-Scooter oder -Buggys.

Nach Entrichtung der gesetzlich vorgeschriebene Gebühren in Höhe von einer Million US-Dollar hat das Ministerium für Tourismus dem Developer die Baugenehmigung nunmehr erteilt. Bei einer Zeremonie im Juni 2022 in Male erhielt Dutch Docklands Maldives die letzten notwendigen Unterschriften für den Baustart. In Summe wird die schwimmende Stadt 5.000 Wohneinheiten umfassen.

Besichtigungen ab August möglich

Ein erster Block von schwimmenden Häusern soll schon im August in die Lagune transportiert werden. Ab dann wird man die Möglichkeit haben, die Häuser zu besichtigen. In vier bis fünf Jahren sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein.

Maldives Floating City gehört zu einer Reihe von Vorschlägen für schwimmende Städte, darunter Oceanix Busan von den Architekturbüros BIG und Samoo sowie dem Technologieunternehmen Oceanix. Nach Angaben von Waterstudio befindet sich MFC bereits seit mehr als einem Jahrzehnt in der Entwicklung.

Unter den besten Futura-Projekten bei den MIPIM Awards 2022

In den letzten zwei Jahrzehnten hat Waterstudio eigenen Angaben zufolge mehr als 300 schwimmende Häuser, Büros, Schulen und Gesundheitszentren auf der ganzen Welt designt. Der Entwurf war einer der Finalisten für das beste Futura-Projekt bei den MIPIM Awards 2022, die gerne auch als „asiatische Oscars für globale Entwicklung” bezeichnet werden.

Die Gründer von Dutch Docklands sind der Architekt Koen Olthuis und der Bauunternehmer Paul van de Camp. Das Projekt stützt sich auf die schwimmende Technologie aus den Niederlanden, die sich seit Jahrhunderten mit der Entwicklung hochwassersicherer Architektur befassen.

Die Niederlande beherbergen längst schon schwimmende Parks, einen schwimmenden Milchviehbetrieb, ein schwimmendes Bürogebäude, den Hauptsitz des Global Center on Adaptation (GCA) und das schwimmende Viertel Waterbuurt in Amsterdam.

Ähnlich innovative Ansätze findet man auch bei den schwimmenden Hotels CPH Living in Kopenhagen und dem Off Paris Seine in Frankreich sowie bei einer Reihe von schwimmenden Inseln in der Ostsee, die von der niederländischen Firma Blue21 entwickelt wurden.

Text: Linda Benkö Renderings: Waterstudio/Dutch Docklands Maldives