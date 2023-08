Der Turmbau zu Skara

Die Grundsteinlegung am Standort der Modellanlage erfolgte Anfang 2023. Auf der Baustelle liefen seither die Vorbereitungsarbeiten, während die Module für den Turm in den Hallen des Modvion-Werks in Göteborg vorproduziert wurden. Die fertigen Elemente wurden schließlich mit Lastwagen zur Baustelle transportiert, wo Anfang Juli mit der Montage der einzelnen Abschnitte begonnen wurde.

Die einzelnen Holz-Elemente bestehen aus Furnierschichtholz (LVL- Laminated Veneer Lumber). Diese sind zum Schutz vor der Witterung mit Polyurea-Lack beschichtet. Auf der Baustelle werden jeweils vier Elemente zu einem leicht konisch zusammenlaufenden Zylinder verbunden. Der fertige Turm besteht aus sieben Etagen dieser Abschnitte, die per Kran oder Hubschrauber aufeinandergesetzt werden. Dieser patentierte modulare Aufbau ermöglicht einen einfachen Transport mittels normaler Lastzügen sowie auf herkömmlichen Straßen. Vorhergehende, langwierige Genehmigungsverfahren entfallen. Denn die Module sind nur 14,5 Meter lang und bis zu 4,5 Meter breit.