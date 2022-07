Der Berghütte entwachsen

Südtirol, insbesondere die Region am Fuß der Dolomiten, ist mit seinen zahlreichen zuweilen jahrhundertealten Hütten und Hotels, eine architektonische Spielwiese: Nicht nur, dass zahlreiche Beherbergungsbetriebe aus allen Nähten platzen und daher Erweiterung benötigen. Etliche sind auch in die Jahre gekommen und können eine Generalüberholung gut gebrauchen. Zudem zeigt sich so manche – auch alteingesessene – Hotelier-Familie nicht nur investitionsfreudig sondern auch frischen Design-Ansätzen gegenüber aufgeschlossen.

Hotel Icaro: Sanft umgemodelt

Eine ideale Gegend also für Architekten, die mit ihren Auftraggebern neue Wege beschreiten wollen, ohne all zu viel in die lokale Identität der Bauwerke der spezifischen Region Südtirol einzugreifen. So geschehen beim Hotel Icaro in Kastelruth mit den Brixener MoDus Architects. Ähnlich wie beim Hotel Aeon, das von noa* redesignt wurde.