Das wunderbare Wasserhaus

Die drei Türme werden nebeneinander gebaut, mit gleicher Höhe und auf gleicher Grundfläche. Unübersehbar, in prominenter Lage. Dies und die Vorgabe des betreffenden Wettbewerbs machen jedes Wasserhaus quasi zum „architektonischen Balanceakt“. Denn das neue Ensemble soll zuPetersenkai und benachbarten HafenCity Wahrzeichen wie der Elbphilharmonie passen. Zugleich wird jedoch explizit individuelle architektonische Identität verlangt. Von jedem der drei neuen Gebäude.

Komplexer Design-Auftrag

Architekt und KCAP-Gründer Kees Christiaanse formuliert es so: „Die individuelle Gestaltung jedes Turms erfordert also eine subtile, aber erkennbare architektonische Artikulierung“. Insgesamt wurden 14 Teilnehmer von drei Auftraggebern zu drei parallelen Workshop-Verfahren eingeladen. Fürs westlichste der drei Grundstücke machte der von KCAP gemeinsam mit K+H entwickelte Entwurf das Rennen. Ebenfalls mit dabei im Sieger-Team:Transsolar KlimaEngineering, PML Lange und WTM Engineers. In Auftrag gibt das „Seestern“ Wasserhaus Bauherr LIP Ludger Inholte Projektentwicklung.