Das weichgezeichnete Parkhaus

Es gehört schon eine Portion Mut dazu, so in das historische Zentrum einer Stadt einzugreifen, wie es Hérault Arnod Architectes gemeinsam mit dem Künstler Krijn de Koning in Chambéry mit dem Parkhaus Q-Park Ravet getan haben. Nicht nur ist die Parkgarage in nächster Nähe zum prächtigen, alten Schloss und zu einem berühmten Brunnen gelegen. Es befindet sich auch an der Sichtachse der Hauptader der Stadt, der zentralen Geschäftsstraße Rue de Boigne.

Bereits die Römer hatten an der Stelle der heutigen Präfektur des französischen Départements Savoyen eine Siedlung. Offiziell erstmals beurkundet wurde Chambéry 1029. Vom 11. bis zum 13. Jahrhundert war die Stadt eine selbstständige Grafschaft. Und die Alpenstadt wurde zur „Stadt der Kunst und der Geschichte” des Jahres 2006 gekürt.