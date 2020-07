Das „unsichtbare“ Spiegelhaus

Wie kann mitten im Gestein kalifornischer Wüstenlandschaft plötzlich ein Stück Himmel leuchten? Ganz einfach: Filmproduzent Chris Hanley ließ sich in Joshua Tree ein „unsichtbares“ Spiegelhaus errichten. Eines, das der Natur eine oscar-reife Bühne bietet.

Felsen, Sand und karge Vegetation, so weit das Auge reicht. Am Rande des kalifornischen Joshua Tree Nationalparks, gut zehn Minuten vom gleichnamigen Städtchen, tut sich stille Wüstenlandschaft auf. Unberührt und menschenleer, wie’s scheint. Doch, Achtung: Sieht man plötzlich mitten im Gestein ein weißes Wölkchen ziehen, muss dies nicht am Genuss halluzinogener Substanzen liegen. Denn Architekt Tomas Osinski hat für Filmproduzent Chris Hanley hier ein Eigenheim gebaut, das optisch wundersame Streiche spielt: Ein Spiegelhaus, das sich unsichtbar macht, um der Natur die Bühne zu überlassen.