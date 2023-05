Das Silicon Valley auf dem Holzweg

Verdant Sanctuary - fragiler Schmetterling

Das Büro Form4 Architecture unter Federführung von Chief Artistic Officer John Marx zeichnet für den Entwurf und die Planung verantwortlich. Das in San Francisco beheimatete Büro wurde mit seinen Entwürfen von Tech-Bauten, die in der gesamten Bay Area zu finden sind, nicht nur bekannt, sondern auch mehrfach prämiert. Das neue F&E-Zentrum ist bereits das 17. Projekt, das Form4 Architecture am Stanford Research Park umsetzt.

Das Architekturbüro ist unter anderem auch dafür bekannt, dass es ihm hervorragend gelingt, neue Bauten harmonisch in eine Umgebung einzugliedern. "Emotionale Bedeutung" und "poetisches Design", aber auch "funktionelle Gestaltung" zählt Form4 Architecture zu seinen Planungsprämissen.

„Verdant Sanctuary“ zeichnet sich nicht nur durch seine schiere Grundfläche von rund 4.900 Quadratmetern aus, sondern auch durch seine auf verschiedenen Ebenen angelegten und unterschiedlich ausgerichteten Dachlinien. Diese Gestaltung sei eine Hommage an die prärieähnliche Naturlandschaft, die den Forschungspark umgibt. Die dynamische, auf V-förmigen Holzpfeilern ruhende Dachform soll zudem die Flügel eines Vogels oder auch Schmetterlings widerspiegeln und die luftige Leichtigkeit des Objekts unterstreichen.