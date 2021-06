Das Schlüsselloch in die Zukunft

Wir schreiben das Jahr 2050. Die Weltbevölkerung kratzt an der Zehn-Milliarden-Menschen-Marke. 70 Prozent davon leben in Städten. Mit sieben Milliarden also fast so viele, wie aktuell auf dem gesamten Planeten. Das bedeutet: es ist eng. Aber nicht bloß aus Platzgründen. Ressourcen wie Wasser und Strom müssen bewusst genutzt werden. Am besten mehrfach oder sparsam.

Keine Fiktion: Smart Cities

Damit das auch wirklich gelingt, leben die Menschen in gigantischen Wohnhäusern, deren Infrastrukturen von intelligenten Computer-Systemen gesteuert werden. Sie leben in so genannten Smart Cities.

Was in unseren Ohren wie blanke Fiktion aus einem Hollywood-Blockbuster klingen mag, ist in China längst Realität. Hier spricht man allerdings von so genannten „Future Cities“. Und versteht darunter Städte, die mit modernster Technologie ausgestattet, das urbane Leben auf allen erdenklichen Ebenen verbessern und vereinfachen.

Städte als gigantische Datensammler

Was sie alle eint, ist das Sammeln von Daten in großem Stil. Mit diesen will man langfristig urbane Probleme wie Verkehrsstaus oder sogar Kriminalität besser in den Griff bekommen. Ein Unterfangen, das im Reich der Mitte auch wirklich groß gedacht wird: 500 solcher „Future Cities“ sind bereits in Planung oder sogar schon in Bau.