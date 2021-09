Das höchste Passivhaus der Welt

Es soll ein Gebäude werden, das die Baubranche revolutioniert. 40 Stockwerke, die die ambitioniertesten ökologischen Ziele in sich vereinen, die es bis dato gibt. Ein Paradebau, der allen zeigen soll, wie das Bauen im Zeitalter des Klimawandels geht. Limits? Gibt es keine. So lautete der Auftrag an das Architekturbüro Perkins + Will, aus dem der Entwurf für Canada’s Earth Tower in Vancouver hervorging. Den Titel „Höchstes Holz-Hybrid-Hochhaus der Welt“, den sich derzeit recht viele an die Fahnen heften, will man sich im Vorbeigehen abholen.