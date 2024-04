Blick über Afrika

Ein Aussichtsturm aus Holz in der Savanne Afrikas. Victor Ortiz schafft durch seinen Entwurf ein außergewöhnliches Erlebnis in der kenianischen Masai Mara Ebene.

Die Masai Mara Ebene. 1.500 Quadratkilometer unberührte Natur. Ein Reservat, das Kenia mit dem Serengeti-Nationalpark in Tansania verbindet. Ein Safari-Paradies ohnegleichen. Victor Ortiz, Gründer des victor b. ortiz architekturstudios, hat einen hölzernen Aussichtssturm entworfen, der hier in der Savanne entstehen wird. Zwanzig Meter breit und achtundvierzig Meter hoch wird der Turm sein und damit das Safari-Erlebnis auf eine neue Ebene bringen.

Ein Turm aus Holz Holzarchitektur verfügt über eine lange Tradition in Afrika. Und so würdigt Victor Ortiz mit der besonderen Bauweise des Turmes – aus reinem Holz – die afrikanische Geschichte. Dabei verbinden sich traditionelle Baupraktiken mit den heutigen Anforderungen an nachhaltiges Bauen. Eine Vision, die der in New York ansässige Architekt ohnehin lebt: Victor Ortiz will einzigartige, lebenswerte Räume schaffen, die für Nachhaltigkeit und Innovation stehen. Ebendies lässt der Architekt gekonnt in den Aussichtsturm aus Holz mit einfließen. Sieben Plattformern, die dem Blätterdach der Schirmakazie ähneln, geben dem Turm seine besondere Form. Nebenan, am unteren Ende des Turmes, entsteht eine kleinere achte Plattform. So wirkt es beinahe, als würde der Turm selbst der Savanne entwachsen. Um seine Natürlichkeit noch zu betonen, werden die Ränder der einzelnen Plattformen jeweils begrünt. Und tatsächlich ähnelt der Aufbau des Aussichtsturms dem Konstrukt eines Baumes.

Die mittig gestützte Konstruktion sorgt für Stabilität und minimiert gleichzeitig die Grundfläche und damit die Auswirkungen auf die Landschaft. von Victor B. Ortiz, Gründer von victor b. ortiz architecture

Von der Mitte aus stützen Holzbalken, so wie viele kleine Baumstämme und -äste, die einzelnen Plattformen, die sich nach oben hin ausbreiten. Die unterschiedlichen Holzelemente, durch Stahlverbindungen gesichert, bilden eine Einheit und verleihen dem Aussichtsturm seine kraftvolle Ausstrahlung. Safari aus einer anderen Perspektive Die Konstruktion aus Holz erweckt den Eindruck, als würde Victor Ortiz einen neuen Lebensraum in dem natürlichen Ökosystem der Masai Mara Ebene schaffen. Er schuf ein Projekt, das Reisende anziehen und ihnen die Schönheit der Landschaft mit einem 360°-Ausblick präsentieren wird. Gleichzeitig soll der Turm das Bewusstsein für den Naturschutz fördern. Zur richtigen Zeit kann man von oben einzigartige Naturschauspiele beobachten: Einmal im Jahr begeben sich beispielsweise die Gnus auf ihre große Tierwanderung. Und wer sich lang genug auf die Lauer legt, kommt vielleicht in den Genuss, die Big Five – Elefant, Löwe, Leopard, Nashorn und Büffel – in der Savanne zu sichten.

Faszination, die Architektur und Natur verbindet Der Architekt ist zwar vor allem für seine außergewöhnlichen Entwürfe in den USA und Brasilien bekannt, dennoch ist der Aussichtsturm aus Holz nicht sein erstes Projekt in Afrika. So hatte Victor Ortiz 2023 bereits ein Wohnprojekt in der westafrikanischen Elfenbeinküste vorgestellt. Alle Projekte des Architektenstudios basieren auf nachhaltigen Designprinzipien, die sowohl funktional als auch umweltverträglich sind. Victor Ortiz‘ Projekte berücksichtigen dabei die einzigartigen Bedürfnisse des jeweiligen Standorts und der jeweiligen Kultur und schaffen somit wirklich innovative und einzigartige Räume.

Ein Grundkonzept, das sich auch in dem Beobachtungsturm für die Masai Mara Ebene widerspiegelt. Victor Ortiz schafft es durch die Verwendung der natürlichen Materialien, die Tradition der Holzarchitektur hervorzuheben und die natürlichen Gegebenheiten vor Ort in sein Projekt mit einfließen zu lassen. Und obwohl die Attraktion an sich der Holzturm ist, liegt letztendlich der Fokus auf der weiten Landschaft Afrikas, die ihn umgibt. Architektur, die die Natur in den Vordergrund stellt. Text: Eva Schroeder Bilder: victor b. ortiz architecture Lesen Sie weiter im UBM Magazin, der Plattform für Immobilienwirtschaft, Stadtplanung und Design.