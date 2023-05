Bau auf Bambus

Bambus-Höhle

Auf der Suche nach dem geeigneten Material entschieden sich die Architekten schließlich für Bambus. Als Baustoff lässt sich dieser leicht in hohe Stockwerke transportieren und gut in einen bestehenden Raum einfügen. Aufgrund seiner Eigenschaften in puncto Leichtigkeit, Haltbarkeit, Formbarkeit und Schönheit wurde Bambus von den Architekten auch schon in früheren Projekten eingesetzt. So entwarf VTN beispielsweise 2018 für die Biennale in Venedig den Bambus Stalaktiten Pavillon.