Axel-Springer: Neues Headquarter als Statement

„Hier ist nicht nur ein spektakuläres Bauwerk entstanden, sondern ein Ort der Begegnung, wo Menschen sich austauschen und besser zusammenarbeiten werden", verkündete Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE wenige Tage vor der Schlüsselübergabe am 19. Dezember 2019. Axel Springer sei inzwischen ein durch und durch digitales Unternehmen geworden. Das neue Haus sei ein Versprechen an alle Mitarbeiter, dass man gemeinsam die kulturelle Transformation von Axel Springer noch stärker vorantreiben werde. Döpfner weiter: „Mit unserem Neubau wollen wir die Axel-Springer-Familie in Berlin räumlich zusammenbringen und zugleich die Zukunft des Arbeitens in der digitalen Welt durch Architektur gestalten. Es geht um ein symbolkräftiges Zuhause, aber vor allem um kulturelle Transformation durch radikal moderne Arbeitsräume.“

18 Architekturbürosim Wettbewerb

Entworfen wurde das neue Bürogebäude, das in unmittelbarer Nachbarschaft zur Axel-Springer-Passage im Stadtteil Kreuzberg liegt, vom niederländischen Architekten Rem Koolhaas und seinem Büro OfficeforMetropolitan Architecture (OMA). Koolhaas und sein Büro setzten sich in einem Planungswettbewerb durch, an dem 18 Architekturbüros teilgenommen hatten.

Die Aufgabe, die an die Architekten gestellt wurde: Ideen entwickeln, die zusätzliche Räumlichkeiten für die wachsenden Unternehmensbereiche von Axel Springer schaffen. Darüber hinaus sollten mit der geplanten Baustruktur neue Standards in Atmosphäre, Nutzungsmöglichkeiten und Raumgestaltung für eine moderne Arbeitsumgebung gesetzt werden.

Ein Kubus zum Mieten

Koolhaas hatte einen lichtdurchfluteten Bau in Kubusform entworfen, dessen zentrales Element ein 45 Meter hohes Atrium mit einem Volumen von rund 120.000 Kubikmetern ist und das sich über neun Stockwerke erstreckt. Das Atrium würde das Wasser von 40 Olympischen Schwimmbecken fassen. Zudem prägen Terrassen, Glaswände, Säulen und Brücken im Inneren sowie Fassaden-Elemente in 3D-Optik den 300 Millionen Euro teuren Komplex. Apropos Geld: Schon lange bevor es fertiggestellt wurde, verkaufte der Axel Springer-Konzern das neue Gebäude an einen norwegischen Staatsfonds. Springer wird künftig nur Mieter sein.