Willkommen im legalen Elfenbein-Turm!

Doch das Thema brennt den Chinesen offenbar unter den Fingernägeln. Und so ist es kein Wunder, dass es nun in der modernen Architektur des Landes Niederschlag findet. Konkret beim gerade in Bau befindlichen gigantischen Kulturzentrum in Shenzhen. Direkt am südchinesischen Meer gelegen, wird es nach seiner Fertigstellung im Jahr 2020 über der Quanhai-Bucht thronen und unter einer organisch wirkenden Außenhaut gleich drei unterschiedliche Objekte vereinen.

Provokantes Elfenbein-Zitat

Aber arbeiten wir uns nun von außen nach innen vor – und lenken den Fokus erstmal nur auf die Hülle dieses insgesamt 110.000 Quadratmeter großen Projekts. Diese ist es nämlich, die aktuell für Diskussionen sorgt. So haben die zuständigen Architekten von „Rocco Design Architects“ eben hier das Elfenbeinverbots eingefangen: Die Hülle vermittelt ganz bewusst den Eindruck, aus Elfenbein zu bestehen. So heißt es sogar ganz offiziell: „Die Fassade ist als organische Form gestaltet, die von südchinesischen künstlerischen Traditionen inspiriert ist. Sie bezieht sich auf Holz- und Elfenbeinschnitzereien.“