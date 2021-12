Arbeiten als Marktbesuch

Wenn in Israel vom „Shuk“ die Rede ist, wissen alle sofort, dass es um einen traditionellen Markt geht. So ist etwa der „Shuk Mahane Yehuda“ in Jerusalem der größte, belebteste und ethnisch vielfältigste freistehende Markt des Landes. Aber auch der „Shuk HaCarmel“ (Carmel-Markt) in Tel Aviv hat seine Qualitäten und ist für Einheimische wie Touristen allemal einen Besuch wert.

Eine wöchentliche, kulturelle Erfahrung

Genau diese tiefe Verbundenheit mit der Institution „Markt“ hat sich das Architektur- und Designbüro Roy David für das Coworking-Projekt „Brain Embassy“ in Tel Aviv zunutze gemacht. „Der ‚Shuk‘ ist eine kulturelle Erfahrung, die in jedem Haushalt wöchentlich präsent ist. Jeder Markt hat seinen Geruch, seine Farben, seine Klänge und vor allem seine Menschen“, heißt es dazu vonseiten der Gestalter.