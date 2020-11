Antik wird „grün“ in Aix-les-Bains

Das hübsche Aix-les-Bains darf sich großer Geschichte rühmen: An seinen warmen Quellen in Frankreichs Département Savoie ließen sich schon in der Jungsteinzeit gern Menschen nieder. 100 vor Christus entdeckten die Römer das Heilwasser für sich. Sie legten auch den Grundstein der heutigen Stadt. Und die Thermalbäder am Ostufer des Lac du Bourget blieben über die Jahrhunderte gefragt. Vor allem in der Belle Époque bescherten sie Aix-les-Bains Weltruhm als Nobel-Kurort. Jetzt sollen sie neues Renommee erlangen: Als von Öko-Architekt Vincent Callebaut saniertes, zukunftsfit-grünes Paradies.

Wunschprojekt der Bürger

Der Entscheidung für Callebauts nachhaltiges Konzept ging eine Bürgerbefragung voraus. Deren Ergebnis gab den Startschuss das „Foam of Waves“ genannte Projekt. Seit 2019 werken nun der Architekt, die Stadt und staatliche Stellen an der Umsetzung.Wie jedes Vorhaben dieser Größenordnung wird auch dieses vor Baubeginn wohl noch Weiterentwicklungen erfahren. Was der bekannte Visionär Callebaut in Aix-les-Bains vorhat, stellt den historischen Bädern allerdings eine glanzvolle Renaissance in Aussicht.