An der Copa Copacabana!

Das „Museum of Image and Sound” (MIS) in Rio wird nun endlich fertig. Das von Diller, Scofidio + Renfro designte Projekt gilt seit Jahren als einer der spannendsten neuen Kulturbauten der Welt. Dabei allzeit im Fokus: der traumhafte Panoramablick auf die Copacabana.

Wer schon beim Spatenstich auf baldige Eröffnung des Museum of Image and Sound an der Copacabana hoffte, hatte in der Tat auf Sand gebaut. Denn genau dieser brachte Rios 2009 gestartetes, kurz „MIS“ genanntes Projekt gehörig ins Stottern: Das Baugelände im Herzen der brasilianischen Metropole, nah am Ufer der Guanabara-Bucht, erwies sich als weitaus schwieriger als gedacht. Anders gesagt: So schön es ist, am Strand zu leben – auf selbigem zu bauen ist kein Klacks. Sandiger Untergrund hat gewaltige Tücken, wie die vielen Verzögerungen bei der Errichtung des heiß erwarteten Museums-Wunderwerks beweisen.

Geduldsprobe und Vorschusslob

Die Pläne für das neue „MIS“ stammen vom renommierten Büro Diller, Scofidio + Renfro. Und das Konzept, mit dem das New Yorker Architekten-Team vor mehr als elf Jahren den entsprechenden Wettbewerb gewann, verspricht eine grandiose Kulturdestination. Nicht umsonst taucht das Museum of Image and Sound regelmäßig in Rankings weltweit heiß erwarteter Neubauten auf. So, wie jüngst als einer der Finalisten im Rennen um den „New Culture Destination of the YearAward“ – einem Preis, der auch als„Oscar für Museen“ gilt.