Top-Event: Die Megatrends von morgen

„Der Planet wird in den nächsten vier Jahrzehnten mehr Lebensmittel produzieren müssen, als alle Landwirte der Geschichte in den letzten 8000 Jahren geerntet haben.“ Themenfonds investieren also in Zukunftsthemen und nicht in einzelne Branchen. Daher suchen Themeninvestments zukunftsträchtige Veranlagungsmöglichkeiten über Länder- oder Branchengrenzen hinweg. Am Beispiel Disruption bedeutet das etwa, dass gezielt nach Ideen gesucht wird, die Produkte oder Services smarter, praktischer und billiger machen, sei es im Bereich Landwirtschaft, Gesundheit oder Bildung.

Hier können Sie die Keynote von Harry Gatterer, CEO des Zukunftsinstituts ansehen