Megatrends: Heute in die Welt von morgen investieren

In weniger als einer Generation haben sich auch die Schwellenländer und die Volkswirtschaften in den Entwicklungsländern stark gewandelt: Waren sie früher vor allem Produzenten von Gütern und Handelsplätze für die Industrieländer, so sind sie heute selbst wichtige Absatzmärkte für Konsumgüter und Dienstleistungen. Mittlerweile tragen sie fast 80 Prozent zum globalen Wirtschaftswachstum und 85 Prozent zum Wachstum des weltweiten Konsums bei. Das ist doppelt so viel wie in den 1990er Jahren. Betrug die Größe der chinesischen Wirtschaft vor 15 Jahren gerade einmal ein Zehntel der US-amerikanischen, so wird China bis Ende der 2020er Jahre die USA überflügelt haben – sofern die Wirtschaftsprognosen eintreffen.