Über zwei Milliarden Menschen leben ohne sauberes Wasser

Erst vor wenigen Wochen wurde in Genf der UN-Weltwasserbericht veröffentlicht und dieser zeichnet ein dramatisches Bild: Mehr als zwei Milliarden Menschen weltweit haben keinen dauerhaften Zugang zu sauberem Trinkwasser.

Besonders betroffen sind dabei ohnehin schon diskriminierte Gruppen. Demnach haben Menschen, die aufgrund ihres Geschlechts, Alters, sozioökonomischen Status oder ihrer ethnischen, religiösen sowie sprachlichen Identität benachteiligt sind, seltener Zugang zu sauberem Wasser und sanitären Anlagen. Dem Bericht zufolge kann mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung keine sicheren Sanitäranlagen nutzen. Stadtbewohner seien generell bessergestellt als Bewohner ländlicher Regionen.

So seien laut UN-Weltwasserbericht weltweit in Städten nur 63 Prozent der Haushalte an ein Abwassersystem angeschlossen, in ländlichen Gebieten überhaupt nur neun Prozent. Allerdings hätten selbst in Europa und Nordamerika 57 Millionen Menschen keine Wasserleitungen in ihren Häusern. Auch der Zugang zu grundlegenden Sanitäranlagen bleibt 36 Millionen Menschen in Europa und Nordamerika verwehrt.