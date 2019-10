Was tun bei niedrigen Sparzinsen?

Obwohl diese Tatsache immer mehr Menschen bewusst ist, hat dies wenig am Spar- und Anlageverhalten geändert: So lassen weiterhin 63 Prozent der Österreicher ihr Vermögen auf klassischen Spareinlagen wie dem täglich fälligen Sparbuch liegen, so eine aktuelle Studie des Marktforschungsinstitutes Marketagent im Auftrag der Bank Austria. Dabei halten nur 39 Prozent der Befragten diese traditionellen Sparformen für interessant. In Wertpapiere sind wiederum nur 19 Prozent der Befragten investiert, interessant fänden diese Veranlagungsform aber 26 Prozent. Hier ist das Interesse größer als das tatsächliche Investment. Doris Pihl, Veranlagungsexpertin der Bank Austria: „Es sind die Gewohnheit und die Angst vor Risiken, die die Österreicher beim Sparbuch halten. Doch Risiken lassen sich reduzieren und der Kapitalmarkt bietet auch Chancen, wenn man auf die richtigen Experten setzt.“