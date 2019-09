Thrakien: Ein Ausflug in den Nordosten Griechenlands

Hauptstadt des Bezirks Evros und wichtigster Verkehrsknotenpunkt von Thrakien ist die lebhafte, malerisch gelegene Küstenstadt Alexandroupolis, deren Wahrzeichen der alte Leuchtturm ist. Zu den Sehenswürdigkeiten von Evros gehört ebenfalls die Seidenstadt Soufli, mit den charakteristischen „Koukoulospita“ (Häuser der Seidenkokons), einem Seidenmuseum und einem großen Angebot an kunstvollen handgefertigten Produkten aus Naturseide. In der Badestadt Traianoupolis beeindrucken die aus der Antike stammenden therapeutischen Thermalquellen. Die hübsche und geschichtsträchtige Stadt Didymoticho, in der Nähe der Grenze gelegen, bietet eine reiche Palette an gut erhaltenen archäologischen, byzantinischen und ottomanischen Monumenten. Evros beherbergt auch eines der bedeutendsten byzantinischen Monumente Griechenlands, nämlich die Kirche der Panagia Kosmosoteira (12.Jh.), ein Meisterwerk der Architektur mit wunderbaren Wandmalereien, gebaut von Kaiser Isaakios Komninos.