Griechenland: Wieso Chalkidiki auf Ihrer Reiseliste stehen sollte

Mit ihren drei ins Meer hineinragenden Fingern - Kassandra, Sithonia und Athos- ist die Region Chalkidiki eine der reizvollsten, touristisch am besten erschlossenen Regionen Griechenlands, mit traumhaften Kilometerlangen goldenen und hellblauen Stränden und einigen der bekanntesten Weinkellereien des Landes. Es lohnt sich die malerischen Dörfer und Städtchen im traditionellen Stil am Hang des im Zentrum von Chalkidiki thronenden, imposanten Berges Holomontas, wie die Hauptstadt Poligiros, Galatista und Arnea, zu besuchen. Sehenswert sind u.a. die Tropfensteinhöhle von Petralona mit Aufsehen erregenden paläontologischen Funden, die Ruinen der in der Antike bedeutenden Städte Olynthos, Torone, Akanthos und nicht zuletzt Stageira, Heimat des Philosophen Aristoteles.