Schluss mit Greenwashing: ESG-Manager:innen gefragter denn je

Es wird allerdings auch nicht mehr lange dauern, bis die Nachhaltigkeitsziele und deren Monitoring für alle Unternehmen verpflichtend sein werden. So haben auch die kleineren nicht mehr allzu viel Zeit, sich vorzubereiten. „Es muss jetzt verpflichtend berichtet und auch extern geprüft werden. Das ist neu und das ist sehr spannend“, so Martina Ortbauer, Themenverantwortliche des Seminars ESG-Manager:in auf der Technikum Wien Academy. „Wenn man nicht oder nicht richtig berichtet, dann hat das Konsequenzen, und zwar auch strafrechtlich.“

Für Unternehmen, die in Zukunft noch wettbewerbsfähig sein möchten, ist klar: Sie kommen an der Nachhaltigkeitsberichterstattung nicht vorbei. Denn das EU-Recht verpflichtet Firmen künftig dazu, die Auswirkungen ihrer Aktivitäten auf Mensch und Umwelt offenzulegen. Die ersten Unternehmen müssen das neue Regelwerk bereits für das Geschäftsjahr 2024 anwenden, der Bericht wird im Jahr 2025 veröffentlicht.

Der sogenannte ESG-Report bzw. die Nachhaltigkeitserklärung, wie es im Gesetz heißt, ist somit für viele Unternehmen Teil des Jahresabschlusses, den sie natürlich auch „berichtsmäßig“ positiv abschließen möchten. Aber wie kann man sich darauf am besten vorbereiten? Monika Brom ist externe Trainerin an der Technikum Wien Academy und weiß genau, dass das Thema von vielen Unternehmen unterschätzt wird bzw. sogar noch der Irrglaube herrscht, dass die Regelungen gar nicht kommen werden. „Dem ist aber nicht so“, versichert Brom. „Diese Richtlinie ist schon beschlossen, da ändert sich so schnell nichts mehr.“ Da das dazu benötigte Wissen allerdings noch nicht in jedem Unternehmen vorhanden ist, wurde an der Technikum Wien Academy das Seminar „ESG-Manager:in“ entwickelt. Brom ist nicht nur Expertin für Nachhaltigkeit im Umweltbundesamt, sondern auch die einzige österreichische Vertreterin im Sustainability Reporting Board der EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) und will ihr fundiertes Wissen weitergeben.

Ich kann dadurch, dass ich an der Quelle sitze, einen guten Überblick darüber geben, was es derzeit schon gibt – wie beispielsweise die Leitfäden. Aber ich kann auch die Perspektive aufzeigen, wie es weitergehen wird.

Schlussendlich müssen Unternehmen die ESG-Thematik nicht nur kennen, sondern die Standards auch anwenden, Strukturen und Systeme für ihre ESG-Aktivitäten entwickeln und in ihren Jahresabschlüssen berücksichtigen. „Das Thema Umwelt ist für mich dabei am spannendsten. In meinem Teil des Seminars erfährt man also sehr viel über die fünf Umwelt-Standards. Wir gehen durch den jeweiligen Standard mit den genauen Angaben und den Veröffentlichungspflichten, beispielsweise beim Thema Klimawandel“, so Brom. „Da schauen wir uns ganz genau an, was geplant ist: Übergangspläne, aber auch Emissionsquantifizierungen und vieles mehr.“

Von der EFRAG gibt es dafür gewisse Leitfäden, zum Beispiel zur Betrachtung der Wertschöpfungskette, da es ja nicht nur um die eigene Aktivität geht, sondern auch um die Risiken und Umweltauswirkungen innerhalb der Wertschöpfungskette. „Im Leitfaden gibt es eine Tabelle, und da schauen wir uns an, welche Datenpunkte einer Wertschöpfungskettenbetrachtung unterliegen. Dann suchen die Teilnehmer:innen heraus, welcher Angabenpunkt das ist – und lernen so, mit diesen Standards zu arbeiten. Genau das ist wichtig. Die Standards haben weit über 200 Seiten und da ist es für jemanden, der sich das selbst aneignen möchte, fast unmöglich. Ich denke, dass man hier auf jeden Fall eine Hilfestellung benötigt.“

Der Sinn hinter der Regulatorik

Für Ortbauer ist es zudem wichtig, auch die Hintergründe der Regulatorik zu verstehen. „Man muss auch erklären, warum es diese Standards gibt. Beim Klimawandel, dem Umweltschutz oder der Kreislaufwirtschaft versteht man das ja noch. Aber dann kommen auch Standards wie die Biodiversität und das Ökosystem, da ist es dann vielleicht nicht mehr ganz so klar. Also beispielsweise: Welchen Einfluss hat mein Unternehmen auf den Biodiversitätsverlust? Dieser ist wahrscheinlich sogar das viel größere Problem als der Klimawandel“, so Ortbauer. Der Sinn hinter der Regulatorik soll somit klar vermittelt werden. „Ansonsten hat man irgendwann Nachhaltigkeitsmanager:innen, die zwar Verordnungen erfüllen, aber gar nicht wissen, warum sie das tun. Das wäre ja furchtbar.“