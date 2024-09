Digital Leadership: Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft führen

Digital Leadership ist das Keyword für den Führungsstil im digitalen Zeitalter. Aber was genau soll das überhaupt sein und braucht man es wirklich so dringend? „Auf jeden Fall“, ist Georg Krause, CEO der msg Plaut, überzeugt. Als Lehrgangsleiter vom EMBA Leading Digital Organizations auf der Technikum Wien Academy sieht er das Thema der digitalen Kompetenzen als wesentliche Herausforderung unserer Zeit. „Durch diese schnellen Entwicklungen im digitalen Bereich ist es für den Wirtschaftsstandort Österreich wichtig, ausreichend digitale Kompetenzen zu haben. Man sagt, in der IT verdoppelt sich das Wissen alle vier Jahre. Das, was wir heute lernen, ist in vier Jahren quasi kaum noch gültig“, so Krause.

„Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir in Österreich Möglichkeiten bieten, Leadership Skills für die Führung von Digitalbereichen zu lernen.“ Diese Möglichkeit wurde mit dem Executive MBA Leading Digital Organizations unter dem Titel „Vom IT Management zum Digital Leadership“ an der Technikum Wien Academy geschaffen. „Der EMBA wurde von erfahrenen IT-Manager:innen und Top-Expert:innen aus der Wirtschaft sowie Expert:innen der FH Technikum Wien konzipiert und nun ebenso in Kooperation geleitet. So können wir eine gleichermaßen praxisnahe wie didaktisch und akademisch fundierte Ausbildung garantieren, die auf eine erfolgreiche Zukunft vorbereitet – als Leader künftiger Marktführer oder auch als unternehmensinterne Strateg:innen oder Berater:innen“, erklärt Mathias Forjan, CEO der Technikum Wien Academy.