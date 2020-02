Jobs: Wie die Komfortzone interessant bleibt

Verlief früher der Berufsweg oft genug von der Lehre zum Pensionsantritt in der gleichen Position, so hat der durchschnittliche Arbeitnehmer heute höhere Ambitionen. Lebenslagen, Interessen und Vorstellungen an die eigene Karriere ändern sich eben.

Die Komfortzone bleibt interessant

Hunger auf Neues muss aber bei Weitem nicht bedeuten, nach einem neuen Arbeitgeber zu suchen. Viele Unternehmen bieten attraktive Karrierepfade an, in denen Mitarbeiter ihr Fachgebiet vergrößern, Führungsaufgaben übernehmen und mit der Verantwortung wachsen.

Für eine interne Weiterbildung spricht aber noch viel mehr: Das angenehme Umfeld, der praktische Standort, die liebgewonnenen Kollegen und die bekannten Produkte sind eine willkommene Komfortzone.