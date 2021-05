Miguel ist fest entschlossen, Koch zu werden

Enges Netz an Unterstützung

„Mit meiner SOS-Familie und auch mit meinen leiblichen Geschwistern und meiner Mama habe ich immer noch engen Kontakt. Schon als ich klein war, habe ich meiner SOS-Mama beim Kochen geholfen – das war schon immer meine Lieblingsbeschäftigung. Sie hat mir so viel beigebracht und mir erklärt, wie wichtig es ist für die Zukunft, dass man einen Beruf erlernt um als Erwachsener unabhängig zu sein und für sich selbst sorgen zu können.

Das wichtigste in meinem Leben ist es jetzt, zu lernen und nach vorne zu schauen, um meinen Traum zu verwirklichen. Das macht mich glücklich. Ich glaube an mich selbst und an meine Kraft, voranzukommen. In meinem Leben habe ich schon viele Hindernisse überwunden und so werde ich auch dieses Ziel erreichen. Gott sei Dank werde ich weiterhin unterstützt von SOS-Kinderdorf – ohne diese Hilfe würde ich es nicht schaffen.