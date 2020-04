Mit einer Patenschaft Zukunft schenken

Es gibt aber nicht nur die Möglichkeit, einzelne Kinder zu unterstützen, sondern auch SOS-Kinderdörfer oder Kinderdorf-Familien zu fördern. Dorfpatenschaften stärken die Einrichtungen, ihre Gemeinschaften und sie sichern die Infrastruktur. Menschen, die SOS-Kinderdorf als Paten unterstützen wollen, können grundsätzlich selbst mitentscheiden, wo ihre Hilfe ankommen soll.

Die Paten werden über das Leben und die Fortschritte ihrer Schützlinge auf dem Laufenden gehalten. So wissen sie immer, was mit ihrem gespendeten Geld passiert und sehen, was sie bewirken können. Jedes Jahr bekommen sie einen ausführlichen Bericht, wie es dem Patenkind geht und was sich alles getan hat. SOS-Kinderdorf unterstützt die Paten auch bei der persönlichen Korrespondenz, etwa indem man bei Übersetzungen behilflich ist.

Ganz egal, ob man ein Kind oder eine Familie fördern möchte: Jede Patenschaft ermöglicht eine langfristige Unterstützung, am besten so lange, bis ein Kind auf eigenen Beinen stehen kann – so wie Maya.

