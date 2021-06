Climate-Start-up setzt neue Maßstäbe bei Bauprojekt MAHÜ 10-18

Was bedeutet das im Vergleich? MAHÜ 10-18 wird ein anderes Gebäude ersetzen – welche ökologischen Vorteile bringt das neue Gebäudeensemble gegenüber dem ehemaligen Bau?

In Summe werden ca. 3.000 m2 Grünflächen geschaffen! Darunter auch die Kombination von Photovoltaik und Dachbegrünung. Des Weiteren werden ca. 50 neue Bäume gepflanzt – so viele wie normalerweise auf fast 1/4 ha Naturwald stehen – auch größere Bäume, die somit direkt ihre volle Ästhetik und klimatische Wirkung entfalten. Zusammen summieren sich die Pflanzen auf eine Blattfläche von ca. 2 ha - so viel wie ca. 2,5 Fußballfelder! Im Vergleich zu vorher kann die Versiegelung durch die Neugestaltung um ca. 25 % reduziert und ca. 30 % mehr Regenwasser gespeichert werden. Oder anders ausgedrückt insgesamt mehr als 2.500 m3 Wasser – so viel wie ca. 14.000 befüllte Badewannen. Durch die intensive Bepflanzung bei MAHÜ 10-18 kann an einem typischen Hitzetag auch 3-mal mehr CO 2 gespeichert werden als zuvor, also ein wichtiger und wertvoller Beitrag zum Klimaschutz. Außerdem werden rund 80 % des gesamten Abbruchmaterials des ehemaligen Gebäudes recycelt bzw. auch wiederverwendet.