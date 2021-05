Mahü 10-18: Zehn Fragen zur neuen Destination

Wo entsteht dieses außergewöhnliche Projekt?

Gebaut wird in der Mariahilfer Straße 10-18, direkt angrenzend an das MuseumsQuartier.

Wie wird das Gebäude aussehen?

Es entsteht ein ganzes Gebäudeensemble mit zwei Hauptkomponenten. An der Vorderseite liegt das Traditions-Warenhaus, an der Rückseite ein Lifestyle-Hotel. Der Gebäudeentwurf ist durchlässig und offen konzipiert und lässt viel Tageslicht herein. Er wird Räume auf allen Ebenen zum Ruhen und Verweilen anbieten – öffentlich und intim zugleich, zur Nachbarschaft anschließend und in osmotischer Beziehung zur Stadt und ihren Nutzern.

Bei der Fassade kommt thermisch hochwertig isoliertes Glas zum Einsatz. Damit gewinnt das Gebäude eine hohe Ausdruckskraft und Einzigartigkeit. So besticht es im stark umkämpften Wettbewerb im stationären Handel. Alte und neue Elemente werden verbunden, das Gebäudeensemble gliedert sich perfekt in das Stadtbild ein.